„Postenschacher zu verniedlichen geht gar nicht“

Der U-Ausschuss nahm ein ruppiges und abruptes Ende. Was bleibt? Ein neues Anti-Korruptions-Paket und eine transparente Medienförderung. „Das Verniedlichen von Postenschachern geht nicht“, stellt Grünen-Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli klar. Ist das türkise System noch da? Das will Tomaselli, die im U-Ausschuss als Fraktionschefin ihrer Partei auftritt, im Gespräch mit Moderatorin Conny Winiwarter nicht so recht beantworten. Aber: Mit der ÖVP „rauft“ man sich „bei wichtigen Entschlüssen zusammen“. Bei Thema Schengen-Veto gelingt das wohl nicht: Bundeskanzler Karl Nehammer müsse zur Einsicht kommen, sagt Tomaselli.