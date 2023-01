Niederländer vor Lokal am Hals verletzt

Gegen 22.40 Uhr am Sonntag, dem 29. Jänner, kam es vor einem Lokal in Saalbach zu einer Auseinandersetzung zwischen einer zumindest fünfköpfigen Gruppe und einem Niederländer. Ein bislang unbekannter Mann soll darauf den 33-Jährigen angegriffen haben. Das Opfer trug Schnittverletzungen im Hals- und Kopfbereich davon. Die Tätergruppe flüchtete in Richtung Hinterglemm. Die Fahndung hat laut Polizei bisher keine Erfolge verzeichnen können. Die Ermittlungen laufen.