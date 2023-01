Taferl vom Schwiegervater auf Schrott-Pkw montiert

Es ging um eine Vorführung des nicht zugelassenen Fahrzeugs. Doch um zur Prüfstelle zu gelangen, borgte sich der 35-Jährige kurzerhand bei einem Angehörigen das Taferl aus. Der Schwiegervater wusste nichts davon, heißt es in der Polizei-Meldung. Die falschen Kennzeichen wurden direkt bei der Prüfstelle abgenommen. Der 35-Jährige wurde sowohl bei der BH als auch bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Er war an diesem Samstag nicht der einzige Lenker: Ein 20-Jähriger hatte laut Polizei die Bar-Anzeige zur Täuschung manipuliert. Dies fiel im Zuge einer Entlüftung des Luftfahrwerks an seinem Auto auf.