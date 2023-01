Festspiele werden heuer „radikal“ werden

Am Samstag Vormittag schoben sich Kunstliebhaber wieder durch die Räume der Galerie Ropac in der Villa Kast am Mirabellplatz. Zu bestaunen gab es nämlich gleich zwei neue Ausstellungen: Eine noch nie öffentlich gezeigte Werkgruppe von Emilio Vedova, der bereits zu Lebzeiten eng mit der Stadt Salzburg verbunden war, sowie neue Werke von Oliver Beer. Letzterer mischte sich auch fleißig unters Volk und verriet auch die eine oder andere Anekdote zu seiner Inspiration. Die blaue Farbe seiner Bilder, auf die sich auch der Titel der Ausstellung „Resonance Paintings—Blue Notes“ bezieht, war durch ein blau-weißes Gefäß angeregt worden, das Beer auf einem Regal im Haus seiner Großmutter fand.