Bei der Berufsspionage für die Zukunft planen

Am 25. und 26. Jänner war es wieder so weit. In allen Kärntner Bezirken beteiligten sich insgesamt rund 180 Unternehmen, um den Jüngeren einen Nachmittag, Einblick in die Berufswelt zu gewähren. Die von der BBOK (Berufs- und Bildungsorientierung Kärnten) organisierten „Berufsspionagetage“, welche mit dem Arbeitsmarktservice (AMS), dem Land Kärnten und der Industriellenvereinigung heuer bereits zum 13. Mal organisiert wurden, baten insgesamt 600 Schülern die Möglichkeit, sich in mehr als 100 unterschiedlichen Berufen - davon ca. 80 Lehrberufen - zu informieren.