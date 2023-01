Van der Bellen angelobt ++ Frau fast totgebissen

Zwei der Hunde dürften die Zimmertür geöffnet haben, zumindest einer muss die Pensionistin attackiert haben. Die Seniorin erlitt starke Bisse an der Schulter, im Gesicht und an den Armen. Die Frau wurde in der Nacht stundenlang notoperiert. Ärzte kämpfen auf der Intensivstation des LKH Graz um ihr Leben.