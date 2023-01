Wirt und Gemeinderat kehrt ÖVP-Klub den Rücken

Auf „Krone“-Nachfrage nannte der bekannte Altstadt-Gastronom persönliche Gründe. „Es wird noch Gespräche, etwa mit dem Bürgermeister, geben. Der Entschluss aber steht fest“, so Kratzer. Es sei in der Stadt-ÖVP und im Gemeinderatsklub nicht immer alles so gelaufen, wie er sich das vorstelle und wie es laufen könnte.