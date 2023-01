Sozialunternehmen rufen verzweifelt um Hilfe

Politik hat Schlüssel in der Hand

Einen verzweifelten Appell richtet sie an die Politik: „Wir brauchen jetzt Taten, ein offenes Ohr und Verständnis reichen nicht mehr aus. Die Politik hat den Schlüssel in der Hand, die bestehenden Strukturen der Mitglieder langfristig abzusichern.“ Volkswirtschaftlich betrachtet sei es zudem weitaus attraktiver, Arbeit zu finanzieren als Arbeitslosigkeit, unterstreicht Hämmerle einen wichtigen Vorteil der sozialen Unternehmen.