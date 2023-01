Warn-Werkzeug für Wettlauf mit Naturkatastrophen

Ab April Alarm an Experten

Alarmiert wird die Bevölkerung nicht gleich, da man eine „Reizüberflutung“ durch zu häufige Alarme vermeiden will. Das Werkzeug, das ab April eingesetzt werden soll, dient der Alarmierung der Experten. Die erste Meldung geht an die Landesalarm- und Warnzentrale, die mit Meteorologen und Einsatzkräften vor Ort Schritte einleitet. „Wir müssen immer mehr versuchen, Katastrophen im Vorfeld zu entschärfen, dieses Tool wird uns einen Zeitvorteil von einigen Stunden verschaffen“, hofft Landesrat Daniel Fellner.