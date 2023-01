Diebe hatten es auf Katalysatoren abgesehen

Einen Einbruch in St. Johann im Pongau konnte die Polizei klären. Am 21. Jänner, um kurz vor 23 Uhr, war ein Täter in den Verkaufsraum eines Geschäftes eingedrungen. Zwar hatte der Täter den Einbruchsalarm ausgelöst, doch konnte er noch vor Eintreffen der Polizei flüchten. Seine Beute: eine Motorsäge.

Durch Videoaufzeichnungen und Ermittlungen konnte die Polizei herausfinden, dass ein Pinzgauer die Motorsäge gestohlen haben muss. Im Elternhaus des Beschuldigten fanden Beamten die gestohlene Ware. Der 38-Jährige ist geständig und wird nun angezeigt.