Sensationssieg lässt geizigen Reitverband jubeln

Der 49-jährige Kärntner bleibt noch bis Anfang März in den Emiraten. Jetzt ist erst einmal eine Woche Badeurlaub in Dubai eingeplant, dann steigt in Sharjha das nächste Vier-Sterne-Turnier. Bislang konnte Gerfried ja schon zwei Weltranglistenspringen gewinnen, zehnmal landete er unzter den besten zehn. „Es läuft für mich hier echt super. Ich hab mich in der Weltrangliste schon unter die Top 90 verbessert.“ Sein Ziel sind die Top 50.