5000 Euro auf litauisches Konto überwiesen

Polizei warnt vor Betrügern

Die Polizei warnt immer wieder eindringlich vor solchen Betrugsmaschen per Mail oder Textnachricht. Oft rufen die Kriminellen auch an und gaukeln den Eltern einen Unfall des Kindes vor. In Fällen wie diesen die beste Vorgangsweise: Auflegen und das betreffende Kind am Handy anrufen und nachfragen.