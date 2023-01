Geheimer Blitztermin: Straches sind geschieden!

Geheime Blitz-Scheidung nach monatelangem Rosenkrieg im Hause Strache! Was vor 2306 Tagen mit einer Traumhochzeit in den Wachauer Weinbergen begann, wurde Montagfrüh in nicht einmal 30 Minuten von einem Richter beendet. Die „Krone“ kennt die Details der Einigung zur Promi-Trennung des Jahres.