Bunt, bunter, Bali Brunch: 10 Gutscheine gewinnen

Buntes Superfood, das Spaß macht

Betritt man die hellen, freundlichen Räumlichkeiten des Oio Pokè in der Wiener Siebensterngasse, fühlt man sich sofort in eine andere Welt versetzt: Helle Bambus- und Rattanmöbel, pastellfarbene Elemente, exotische Pflanzen und ein Meer aus Kirschblüten. Der Brunch ist nicht nur wahres Insta-Gold - jeder Gast geht mit dem perfekten Bild nachhause ­­- sondern punktet auch in kulinarischer Hinsicht.