voestalpine: Elektriker als Wunschberuf

Als Prozessleittechniker ist seine Ausbildung sehr vielseitig. „In der Lehrwerkstatt haben wir Theorieunterricht, und können auch für Wettbewerbe oder Ähnliches üben“, so der Leondinger, „zehn Wochen im Jahr bin ich in der Berufsschule, dann wird man wieder in einen Betrieb versetzt, wo man unterschiedliche Abteilungen kennenlernt. Dort geht es ans Praktische. Zuletzt war ich zwei Monate im Stahlwerk unterwegs, davor im Kraftwerk“.