Freisprüche im Chorherr-Prozess ++ Schneechaos

Hochspannung im Chorherr-Prozess: Letzte Plädoyers im großen Schwurgerichtssaal. Und: Eisige Straßen und riesige Mengen an Neuschnee sorgten am Wochenende auf Österreichs Straßen für Chaos. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 23. Januar, mit Stefana Madjarov.