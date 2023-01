Haussperling verteidigt in Vorarlberg Platz 1

Die Amsel hingegen rutschte vom Stockerl, sie war beinahe nur noch halb so häufig anzutreffen. Eine mögliche Erklärung dafür könnten der fehlende Zuzug aus dem Norden Europas sein. In Vorarlberg zeigte sich deutlich, dass das überdurchschnittlich warme Wetter am Zählwochenende die Zuzügler aus dem Norden Europas ausbleiben ließ.