Steirischer Polizeihund stellte Gewalttäterin

Sprayern das Handwerk gelegt



Doch damit war die Arbeit für den Schäferhund noch nicht getan: Wenige Stunden später war seine feine Spürnase in Graz wieder gefragt. Unbekannte Vandalen hatten gegen 3 Uhr in der Nacht eine Trafo-Station mit Graffiti besprüht. Der Hund fand schnell zwei junge Täter in einem Wald hinter dem Gebäude. Polizisten stellten die zuvor verwendeten Spraydosen sicher.