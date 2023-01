Donald, Mickey & Co. wieder auf Verbrecherjagd!

In der dritten Staffel des „LTB Crime“ müssen Gauner und Ganoven wieder fürchten, geschnappt zu werden, denn die Entenhausener Profiler begeben sich in spannenden Krimigeschichten auf spektakuläre Verbrecherjagd. Mit von der Partie sind natürlich Donald und Dussel. Sie übernehmen den unbeliebten Job des Nachtwärters im Museum von Entenhausen. Das Traumduo hofft auf einen angenehmen und tiefenentspannten Arbeitseinsatz - doch das Verbrechen schläft nie. Auch nicht in dieser Stadt! Diesem Idyll, in dem findige Panzerknacker eine Ganovenschule gründen, um den finsteren Nachwuchs auszubilden. Einer Stadt, auf deren Schattenseite es einen zweiten Bürgermeister gibt. Einen König der Unterwelt…