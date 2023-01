Serien-Dieb muss zwei Jahre lang in Haft

Eine Reihe von Diebstählen hat der Slowake laut Anklage verübt: Zehn Fälle in einem Zeitraum zwischen dem 10. Mai und dem 22. Juli listete die Staatsanwaltschaft auf. Der bislang in U-Haft befindliche 35-Jährige schlug demnach in Salzburg, Saalfelden, Zell am See, Leoben und Wien zu. Für seine Diebstähle nutzte der Mann offenbar einen präparierten Rucksack. Gestohlen hat er alles mögliche: von Handys über Fahrräder bis hin zu Parfüms. Gesamtschaden: 20.000 Euro.