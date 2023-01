Lkw wich in Gegenverkehr aus und rammte zwei Pkw

Ein 42-jähriger Kirgise wich am Donnerstag in der Früh auf der B160 in Grödig in Fahrtrichtung Deutschland mit seinem Lkw einem abbiegenden Pkw aus und kam so so auf die Gegenfahrbahn. Zwei entgegenkommende Autos konnten bei tiefwinterlichen Fahrverhältnissen nicht mehr rechtzeitig anhalten und kollidierten frontal mit dem Lastwagen.