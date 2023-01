Keine Spur von Midlife-Crisis

Entscheidend ist die richtige Balance. Natürlich braucht es die alten und bekannten Namen wie Andreas Rebers und Luise Kinseher, die das Haus verlässlich ausverkaufen. „Das Kabarettpublikum ist grundsätzlich bürgerlich, links-konservativ. Da gibt es eine Fraktion, die schaut sich zum vierten Mal den Dorfer an, lacht zum vierten Mal an den selben Stellen und geht danach noch auf ein Glas Wein. Dagegen ist auch nichts einzuwenden“, so Linz, doch es gäbe genau so einen neugierigen Teil. Vergangenes Jahr entdeckte er im Publikum des teils englischsprachigen, queeren Comedyformats „PCCC*“ zwei alte Damen, um deren Abenderlebnis er sich ernsthafte Sorgen machte. „Die kamen nach der Vorstellung auch direkt zu uns und meinten: ,Wir verstehen zwar kein Englisch, aber es war so nett bei Ihnen, wir kommen wieder!’ Und genau darum geht es, die Leute auch mal zu etwas anderem zu verführen.“