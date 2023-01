Minderwertige Stoffe: Vorsicht beim Hausbau

„Zu meiner Studienzeit wurde dieses Thema nicht vertieft. Heute gibt es zum Glück Stellen, wie das Baubiologische Institut in Linz, welche sich mit natürlichen Baustoffen auskennen. Aber der Mensch ist von Natur aus gut gepolt. Oft reicht es, wenn man die Baustoffe berührt. Man merkt, ob es sich um etwas Hochwertiges handelt oder nicht.“ Hans Achatz hat auch sein eigenes Haus optimiert gebaut, beispielsweise mit Solaranlage am Dach. „Anfangs muss man mehr investieren, aber längerfristig ist das Geld gut angelegt! In meinem Haus heize ich mit Scheitholz. Da ist der Preis auch gestiegen, aber bei Weitem nicht so stark.“ Wann sollen sich Kunden überhaupt bei einem Architekten melden? „Vor dem Grundstückskauf, hier kann man von der Erfahrung der Fachleute profitieren!“