Polizei schnappte Einbrecher-Trio

Das Auto mit dem deutschen Kennzeichen fiel bereits vor einigen Tagen in Guggenthal verdächtig auf. Am Mittwoch tauchte der Wagen wieder im dortigen Siedlungsgebiet auf. Polizisten hefteten sich an das Fahrzeug und beobachteten die Situation. Daraufhin kam es zum Wohnhaus-Einbruch. Kurz danach erwischte die Polizei die drei mutmaßlichen Einbrecher: zwei Montenegriner (beide 47) und ein Serbe (70).