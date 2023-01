Altbaumieten: Das kommt auf die Wiener zu

Essen, heizen oder Miete zahlen - viele Wiener stehen derzeit vor dieser Wahl. Insgesamt dreimal wurde im Jahr 2022 die Mieten erhöht und stiegen so in einem Jahr um 17,5 Prozent - und im April kommt die nächste Erhöhung. Mit der drohenden Richtwerterhöhung wird die Lage nun noch prekärer. Denn vielen steht das Wasser derzeit bis zum Hals. Rund 400.000 Haushalte werden davon betroffen sein. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.