Polizei holte verurteilten Straftäter zu Hause ab

Als es am Donnerstag an der Tür des 51-jährigen Irakers klingelte, war ihm wohl klar, dass sein Leben in Freiheit nun für einige Zeit beendet ist. Beamte der Fremdenpolizei nahmen den Straftäter fest und brachten ihn in die Salzburger Justizanstalt. Doch nicht nur das! Dem Mann droht weiteres Ungemach, weil die Beamten mitbekamen, dass er im Besitz ungewöhnlich hoher Bargeldbestände war, Die Finanzpolizei wurde informiert.