Neuer Verteidiger! BVB bedient sich bei Konkurrenz

Der Rechtsverteidiger soll ab sofort für mehr Sicherheit in der Defensivkette der Schwarz-Gelben sorgen, sein Vertrag läuft bis Ende Juni 2026. In 13 Bundesliga-Partien stand Ryerson in dieser Saison zehnmal in der Startelf der Berliner, im Dortmund-Trikot soll er den verletzten Thomas Meunier ersetzen.