Verschwinden von Jacht erst Monate später bemerkt

Schiff in der Türkei?

Laut Daten der Internetseite marinetraffic.com verließ das „Sunseeker 115“-Boot am 6. Oktober den kroatischen Hafen und lief drei Tage später in den türkischen Hafen Didim ein. Das ist zugleich der letzte bekannte Aufenthaltsort. Die 35-Meter-Jacht „Irina VU“ ist eine der fünf in Kroatien beschlagnahmten Oligarchen-Jachten infolge der Russland-Sanktionen. Sie befand sich im Trockendock einer Marina auf der Insel Murter. Laut Medienberichten soll die Jacht mit einer kroatischen Mannschaft zuerst die Marina und später die kroatischen Gewässer bei Dubrovnik ganz regulär verlassen haben.