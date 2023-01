VAR-Fehler sorgt in Spanien für Empörung

Was war passiert? Elche hatte beim Duell der Kellerkinder am Montagabend in der 81. Minute durch Ponce zum 1:1-Endstand ausgeglichen. Der Torschütze stand beim Zuspiel zwar nicht im Abseits, dafür aber in der Einleitung der Szene. Schied- und Linienrichter übersahen die strafbare Position und wurden auch nicht vom VAR korrigiert - der Treffer zählte.