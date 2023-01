Steuermillionen für Pferde, Marmor und Schlössel

Als Wien 2009 den Kindergartenbesuch gratis machte, wurden massenweise neue Betreuungsplätze nötig - für manche offenbar die Chance, um auf dem Rücken von Eltern, Kindern und Steuerzahlern zu Geld zu kommen. Eine erste Welle an Missständen schwappte 2016 an die Oberfläche. Der größte Skandal betraf damals die „Alt Wien“-Gruppe mit 33 Kindergärten in Wien.