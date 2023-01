Stadt will Wissenschaft unters Volk bringen

Mit 23 Hochschulen und über 120 außeruniversitären Einrichtungen ist Wien eine Stadt der Wissenschaft. Und doch offenbart eine erst jüngst präsentierte Studie eine ausgeprägte Wissenschaftsskepsis in Österreich, rund ein Drittel der Befragten vertraut der Wissenschaft kaum. Für die zuständige Stadträtin Veronica Kaup-Hasler ist das ein klarer Auftrag: Die Wissenschaft wieder unter die Menschen bringen. „Ein wichtiger Schritt, den wir mit der MA 7 für Kultur - Wissenschafts- und Forschungsförderung gesetzt haben, ist hier der Call ,Vom Wissen der Vielen’. Elf Projekte, die Wissenschaftsvermittlung in den Wiener Bezirken mit innovativen Strategien fördern, können so realisiert werden“, so Kaup-Hasler. Dafür stellt die Stadt 1,1 Millionen Euro zur Verfügung.