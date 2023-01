Autos weg: Linzer City will attraktiver werden

Lange wird in Linz bereits über einen autofreien Hauptplatz diskutiert oder darüber, ob Fußgängerzonen für die Geschäfte mehr Vor- oder mehr Nachteile haben. Man war aber immer eher zögerlich. Dass nun Bewegung in die Sache kommt, hat mit der - teils erfolgten, teils kurz bevorstehenden - Fertigstellung der Donaubrücken zu tun, die die Innenstadt verkehrstechnisch entlasten sollen. Damit könne man auch die Verkehrsströme in der City neu ordnen, meinen die Stadtoberen.