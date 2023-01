Mario Huber half Bulls-Trainer nicht nur im Traum

Stürmer Mario Huber schlüpfte nach MacWilliams Ausschluss in Villach und dessen darauf folgende Sperre für ein Spiel gegen KAC in die Verteidiger-Rolle. Für Matt McIlvane war es eigentlich aufgelegt. „Mario hat mir im Sommer von seinem Traum erzählt, in dem er Verteidiger gespielt hat. Darauf fragte er mich, was ich davon halte“, erinnerte sich der Bulls-Trainer, der die Variante im Hinterkopf behielt. „Seither wusste ich, wenn es die Situation erfordert, wird das probiert“, schilderte Huber, der auch als Defender gegen KAC abdrückte. Mit dem 4:3 n.…V. wurde aber ein Zähler hergeschenkt.