Grabhers Australian-Open-Premiere unterbrochen

In die Berechnung der „Hitze-Stress-Skala“ fließen vier Klimafaktoren ein: Lufttemperatur, Strahlungswärme, Luftfeuchtigkeit und Windgeschwindigkeit. Diese Werte werden in Echtzeit an fünf Positionen auf der gesamten Anlage gemessen. Die Skala reicht von 1 (gemäßigte Spielbedingungen) bis 5 (Unterbrechung des Spiels).