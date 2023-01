Alkolenker zog bei Parkversuch Spur der Verwüstung

Der 35-Jährige fuhr gegen 22.20 Uhr eine Gemeindestraße in Hochfilzen entlang und peilte eine Hauseinfahrt an, in die er einparken wollte. Dabei rammte er zunächst ein parkendes Auto und anschließend eine Schneestange. Als Nächstes fuhr der Mann in einen nicht eingezäunten Garten, bevor er letztlich einen weiteren geparkten Pkw touchierte. Dann war Schluss. „An einem weiteren Einparkversuch wurde der Mann von seinen Nachbarn gehindert“, schildert die Polizei in einer Aussendung.