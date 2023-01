Betrunkenen Sprayer als Ersatzfahrer „engagiert“

Am Sonntag dürfte selbst den so einiges gewohnten Polizisten im benachbarten Lindau der Mund offen stehen geblieben sein. Der deutsche Zoll hatte nämlich zunächst an seiner Kontrollstelle bei der Autobahnabfahrt Sigmarszell ein aus Vorarlberg kommendes Auto aus Ungarn aus dem Verkehr gezogen, weil die drei Insassen (20, 27 und 44 Jahre alt) Waren aus der Schweiz nicht verzollt hatten.