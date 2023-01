Kärntner Biathletin sieht sich als Überraschungsei

Nachdem sie im Vorjahr in Antholz (It) ihre ersten Weltcuppunkte mit Platz 41 hauchdünn verpasst hatte, schlug die Kärntner Biathletin Anna Juppe jetzt in Ruhpolding mit Platz 25 zu - obwohl sie erst zwei Tage vorm Start erfahren hatte, dass sie dabei ist: „Ich war für den IBU-Cup in Pokljuka eingeplant, aber eine Kollegin ist krank geworden - da habe ich mich natürlich sofort ins Auto gesetzt.“