Schneefahrbahn: Verletzte bei Autoabsturz in Tirol

Zwei Verletzte in Klinik gebracht

Sowohl der 22-jährige Fahrer als auch seine Beifahrerin (23) wurden bei dem Absturz verletzt. Die Rettung brachte beide in die Innsbrucker Klinik. Am Wagen des 22-Jährigen entstand Totalschaden, die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle.