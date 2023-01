Mair (ÖVP) offen für Koalition mit FPÖ im Bund

Bezug von Sachleistungen, kein Bargeld

Diesbezüglich sollten ihre Parteifreunde im Bund mit dem grünen Koalitionspartner in Gespräche treten, urgierte die Landesrätin. „Man sollte bei Menschen in der Grundversorgung in dem Sinne ansetzen, dass man sagt: Man fährt mit den Leistungen zurück. Das heißt konkret: Kein Bargeld in die Hand, sondern ausschließlich Bezug von Sachleistungen.“ Denn Grundversorgung heiße nun mal „dem Grunde nach versorgt“, argumentierte Mair. Dies bedeute ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und trinken sowie Kleidung zum Anziehen. Auf all das sollte die Leistung zukünftig beschränkt sein - in der Annahme, dass es den Betroffenen dadurch unattraktiver erscheint, sich wegen eines „besseren Lebens“ auf den Weg nach Österreich zu machen.