Capitals verlieren Heimspiel gegen Pustertal

Einen Tag nach der Rückkehr in die Top-Sechs der ICE-Eishockeyliga hat es für die Vienna Capitals einen Rückschlag gesetzt. Die Wiener mussten sich am Samstag vor 3.400 Zuschauern in Kagran den Pustertal Wölfen mit 2:3 geschlagen geben und verpassten damit den Sprung auf Rang fünf der Tabelle.