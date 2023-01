Straka: Sieg und Niederlage bei Hero Cup

Beim Vergleich zwischen Europa und dem Team Großbritannien/Irland in Abu Dhabi verlor der gebürtige Wiener mit Thomas Detry am Vormittag ein Foursome gegen Tommy Fleetwood/Tyrrell Hatton, am Nachmittag bezwang das Duo Shane Lowry/Hatton. Team Europa geht mit einer 8,5:6,5-Führung in den Schlusstag.