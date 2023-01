Wie die Kilos nach den Feiertagen wieder purzeln

Über die Weihnachtszeit läppern sich die Kalorien: Einen Keks hier, einen Lebkuchen da, eine Tasse Glühwein oder zwei - so hangelt man sich durch den Advent, bis man bei der Auswahl zwischen Fondue und Raclette angekommen ist. So oder so endet das Jahr für viele mit einer schier unglaublichen Menge an Käse. „Und das ist auch in Ordnung“, sagt Diätologe Alexander Höller von der Innsbrucker Klinik: „Über die Feiertage darf man es sich kulinarisch gut gehen lassen, auch wenn man über die Strenge schlägt.“