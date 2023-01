„Ich schenke einsamen Menschen Gehör“

Die Wintermonate schlagen vielen Menschen aufs Gemüt. Heute - am traurigsten Tag des Jahres - ist die Lage Forschern zufolge aber besonders deprimierend. Daniela Zupancic kann das Gefühl von Alleinsein gut nachvollziehen. Seit drei Jahren ist sie Plauderpartnerin bei der Caritas. Seitdem spricht die Pensionistin jeden Tag mit ihr unbekannten Menschen. Der Andrang ist enorm. Obwohl es tausende Plauderpartner in ganz Österreich gibt, müssen Anrufer oft Geduld haben, bis am anderen Ende jemand abhebt. Sonntag ist für alleinstehende Menschen ein besonders schwieriger Tag. Indes bestätigt auch die Jahresbilanz von „Rat auf Draht“ die düstere Stimmung innerhalb der Gesellschaft, aber vor allem bei Kindern und Jugendlichen. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.