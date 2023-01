Stop-Motion-Spaß im Kino für die ganze Familie

Die kleine Maus Whizzy und der etwas größere Fuchs Whitebelly treffen sich wieder - im Himmel, wo sie nach einem Unfall gelandet sind. Und was ist im Himmel nicht alles möglich? Die beiden werden entgegen ihrer Instinkte Freunde. Sie wollen auch zusammenbleiben, als die Rückkehr auf die Erde ansteht - und so machen sich die beiden Kumpel auf eine turbulente Reise. Schließlich werden sie in umgekehrten Rollen wiedergeboren. Eine echte Freundschaft kann aber auch das nicht entzweien, lehrt der Stop-Motion-Film für Klein und Groß.