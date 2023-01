Pinzgauer Wirt beruft gegen die Höchststrafe

Das bedeutet: Das Strafverfahren geht in die nächst-höhere Instanz und das Urteil bleibt bis dahin nicht rechtskräftig. Zuerst muss der Oberste Gerichtshof über mögliche Rechtsfehler entscheiden, danach ist das Oberlandesgericht hinsichtlich der Strafhöhe am Zug. Auch das vom Landesgericht zugesprochene Schmerzengeld ist für Essl überhöht: Deshalb kündigte er gegenüber der „Krone“ auch eine Berufung gegen die Opfer-Ansprüche an. Der Anwalt der Opfer-Seite, Stefan Rieder vom Weißen Ring, hatte für Sabrinas Großeltern und ihre zwei Kinder (12, 6) insgesamt 280.000 Euro an Schmerzengeld gefordert. Schlussendlich sprach das Gericht je 50.000 Euro für die Hinterbliebenen zu - in Summe 200.000 Euro.