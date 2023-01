Unverständnis für Rauswurf von Linzer Spitalsarzt

Dieses Unverständnis geht aus Dutzenden Kommentaren aus der „Krone“-Leserschaft hervor, und das bringt auch Spitalsärztevertreter Harald Mayer von der Bundes-Ärztekammer so auf den Punkt: „Ich bin sehr erstaunt, dass man es sich in der heutigen Zeit leisten kann, wegen so einer formalen Banalität – und mehr ist es ja nicht, so wie es in der „Krone geschildert wird – sich eines Facharztes zu entledigen. Und das, wo man Ärztemangel an allen Enden und Ecken hat – dort muss es offenbar eine Quelle geben, wo Fachärzte raussprudeln ohne Ende“, so Mayer.