Betrüger ergaunerten von Seniorin zwei Goldbarren

Die Betrüger hatten die Frau dazu bewogen, die Goldbarren online zu erwerben. Die Täter konnten auf ihren Laptop zugreifen und die Goldbarren in ihrem Online-Warenkorb platzieren. Die 70-Jährige führte anschließend die Überweisung durch. Am 12. Jänner holte sie diese dann persönlich in einer Filiale in Linz ab.