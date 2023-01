Zeugen dürfen nicht mit Sturmmaske aussagen

Verhandlungstage über Verhandlungstage gab es im Terrorprozess um das Wiener Attentat am 2. November 2020 bereits. Kujtim F. erschoss an diesem Tag in der Wiener Innenstadt vier Menschen und verletzte 23 weitere. Angeklagt sind im großen Schwurgerichtssaal nun sechs mutmaßliche Mittäter. Die Staatsanwaltschaft arbeitet hart, ihnen eine Beteiligung nachzuweisen: Zig Zeugen wurden bereits gehört.