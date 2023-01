Punktehamster betrat Neuland

Maximale 21 Punkte aus sieben Partien in Serie – dafür stehen die Eisbullen nach dem überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen Fehervar erstmals in dieser Eishockeyliga-Saison. „Wir haben gut gespielt, nicht viele Chancen zugelassen, alle drei Drittel dominant agiert“, beurteilte Benji Nissner den jüngsten Auftritt des Meisters. Der zunächst nur mit seinem Offensivfeuerwerk nicht ins Schwarze traf. „Manchmal muss man halt abwarten, dass Tore fallen. Eben ruhig bleiben, weitermachen“, sagt der immer präsente Bulls-Center, der auch fürs wichtige 3:1 sorgte. Assistent war Ty Loney, der damit im zweiten Spiel nach seinem emotionalen Comeback den ersten Scorerpunkt anschrieb. Gleich in den letzten fünf Partien jeweils am Spielbericht zu finden ist Mario Huber mit einem Sechs-Punkte-Lauf.