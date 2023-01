Lernen von einem deutschen Weltmeister

Bei uns in Altach geht es immer ums Überleben.“ Felix Strauß kennt den Abstiegskampf, weiß, dass er mit den Vorarlbergern in der Bundesliga jedes Jahr um den Klassenerhalt bangen muss. In der vergangenen Saison rettete sich der Klub aus dem Ländle erst am letzten Spieltag, auch heuer steckt man wieder hinten drinnen. „Wir wissen, auf was es ankommt. Das kann schon ein Vorteil sein“, weiß Strauß, der seit eineinhalb Jahren für Altach spielt. Der Salzburger gehört, wenn er fit ist, zu den Stützen des Teams, ist ein echtes Mentalitätsmonster.